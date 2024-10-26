Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Грузии заявили о планах «агентуры» вовлечь страну в войну по итогам выборов

Иванишвили: у иностранной агентуры есть задание вовлечь Грузию в войну

close
Shakh Aivazov/AP

Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, у «иностранной агентуры» есть срочное задание вовлечь республику в боевые действия. Его слова приводит «Sputnik.Ближнее зарубежье».

«У нас очень простой выбор: или мы выбираем правительство, которое будет служить вам, народу Грузии, грузинскому обществу, заботиться о стране, либо выбираем агентуру иностранного государства, которая будет выполнять только указания из-за границы», — заявил он.

25 октября британское издание Financial Times писало, что столкновения и беспорядки в Грузии после парламентских выборов «почти неизбежны», поскольку и правительство, и оппозиция рассчитывают на победу.

В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» нынешние выборы назвали крайне важными для страны. С точки зрения властей, люди будут выбирать между миром и превращением Грузии в полигон. При этом президент республики Саломе Зурабишвили и оппозиция обвиняют «Грузинскую мечту» в «пророссийской политике». По их версии, выборы будут референдумом за Евросоюз или Россию.

Ранее в Грузии заявили, что оппозиция не смирится с результатами парламентских выборов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами