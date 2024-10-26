Основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, у «иностранной агентуры» есть срочное задание вовлечь республику в боевые действия. Его слова приводит «Sputnik.Ближнее зарубежье».

«У нас очень простой выбор: или мы выбираем правительство, которое будет служить вам, народу Грузии, грузинскому обществу, заботиться о стране, либо выбираем агентуру иностранного государства, которая будет выполнять только указания из-за границы», — заявил он.

25 октября британское издание Financial Times писало, что столкновения и беспорядки в Грузии после парламентских выборов «почти неизбежны», поскольку и правительство, и оппозиция рассчитывают на победу.

В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» нынешние выборы назвали крайне важными для страны. С точки зрения властей, люди будут выбирать между миром и превращением Грузии в полигон. При этом президент республики Саломе Зурабишвили и оппозиция обвиняют «Грузинскую мечту» в «пророссийской политике». По их версии, выборы будут референдумом за Евросоюз или Россию.

Ранее в Грузии заявили, что оппозиция не смирится с результатами парламентских выборов.