Украинский лидер Владимир Зеленский своим «планом победы» откровенно шантажирует Запад, угрожая США и ЕС отказом Киева от продолжения боевых действий в случае, если пункты предложенного плана не будут реализованы союзниками Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Владимир Жарихин.

«Устно был произведен шестой пункт (так называемого «плана победы» — прим. ред.). Он звучал так: если в течение трех месяцев вы не реализуете эти пункты, то мы сдадимся, имейте в виду. Он сказал: тогда пеняйте на себя, Украина проиграет. То есть эти пункты нужны для того, чтобы откровенно шантажировать страны Европы и США», - подчеркнул эксперт.

По словам Жарихина, пока Зеленский находится у власти на Украине он в любом случае будет воевать, однако не исключено, что Западу не понравится упомянутый шантаж украинского лидера.

До этого глава парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что Западным странам нужно откреститься от «плана победы». Константинов обратил внимание на то, что Зеленский хочет быстро «затащить» остатки Украины в Североатлантический альянс, чтобы население, которое ориентировано на РФ, лишилось шансов на самоопределение.

16 октября Зеленский впервые публично представил свой «план победы», выступив в Верховной раде. По его словам, план состоит из пяти пунктов. Первый подразумевает приглашение Киева в НАТО до завершения конфликта с Россией. Второй — снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории. В него же входят требования расширить возможности использования дронов и ракет ВСУ, допустить Украину к разведданным партнеров, а также «совместное с партнерами поражение российской авиации».

Ранее в Госдуме назвали «план победы» Зеленского «в гостях у сказки».