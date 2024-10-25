Бразилия не дала Венесуэле стать партнером БРИКС

Бразилия не позволила Венесуэле получить статус страны — партнера БРИКС, несмотря на все меры, которые предпринял Каракас. Об этом сообщает агентство EFE.

По данным журналистов, Бразилия объяснила отказ итогами выборов президента в Венесуэле, которые «не соответствовали демократическим принципам».

В Каракасе назвали действия бразильской стороны недружественными и противоречащими интересам венесуэльцев.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого президент республики Николас Мадуро отверг предложения лидеров Бразилии и Колумбии Лулы да Силвы и Густаво Петро о проведении внеочередных президентских выборов в стране, после того как оппозиция не признала результатов голосования.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок.

Ранее Эрдоган встретился с Мадуро на саммите БРИКС в Казани.