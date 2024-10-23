Си Цзиньпин призвал перестать «подливать масло в огонь» на Украине

Китай, Бразилия и ряд стран глобального Юга выступают за скорейшую деэскалацию конфликта на Украине, для чего необходимо перестать подливать масла в огонь. Об этом заявил председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин на заседании саммита БРИКС в расширенном составе, который проходит в Казани, передает РИА Новости.

«В контексте затягивания украинского кризиса Китай, Бразилия и страны глобального Юга создали группу «друзей мира». Она направлена на объединение большого количества голосов в поддержку мира», — заявил председатель КНР.

Си Цзиньпин указал на важность принципов недопущения расширения географических масштабов конфликта, а также предотвращения его распространения на третьи стороны. Кроме того, следует отказаться от эскалации боевых действий и «подливания масла в огонь», заключил китайский лидер.

В свою очередь президент Бразилии Лула да Силва, выступая по видеосвязи на саммите БРИКС в Казани, напомнил, что конфликты на Украине и на Ближнем Востоке могут перенестись на весь мир.

На полях саммита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров «на полях» саммита БРИКС отмечает положительную динамику для Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации, а также нежелание Киева вести переговоры.

Ранее в России указали на отсутствие в плане Зеленского переговоров.