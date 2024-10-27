Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Подоляк заявил о «разрушении ООН» после визита Гутерриша в Казань

Советник ОП Подоляк заявил о разрушении ООН из-за визита Гутерриша в Казань

close
Efrem Lukatsky/AP

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк выразил недовольство визитом генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казань, заявив об окончательном разрушении организации как международного института. Его слова приводит телеканал «Мы – Украина».

«ООН сейчас будет пытаться как-то выйти как можно лучше из этой негативной ситуации, но, на мой взгляд, это выглядит как окончательная деструкция ООН как международного института», — сказал Подоляк.

Он утверждает, что на сегодняшний день ООН не оказывает никакого влияния на те или иные кризисные ситуации в мире и не может останавливать «не то, что войны, а стандартные эскалации небольшого размера».

До этого министерство иностранных дел Украины назвало «неправильным» решение генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша посетить саммит БРИКС в Казани. По мнению МИД Украины, выбор Гутерриша «подрывает репутацию ООН», а также «не способствует делу мира».

Ранее стало известно о противоречивом решении Гутерриша по разговору с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами