Подоляк заявил о «разрушении ООН» после визита Гутерриша в Казань

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк выразил недовольство визитом генсека ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казань, заявив об окончательном разрушении организации как международного института. Его слова приводит телеканал «Мы – Украина».

«ООН сейчас будет пытаться как-то выйти как можно лучше из этой негативной ситуации, но, на мой взгляд, это выглядит как окончательная деструкция ООН как международного института», — сказал Подоляк.

Он утверждает, что на сегодняшний день ООН не оказывает никакого влияния на те или иные кризисные ситуации в мире и не может останавливать «не то, что войны, а стандартные эскалации небольшого размера».

До этого министерство иностранных дел Украины назвало «неправильным» решение генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша посетить саммит БРИКС в Казани. По мнению МИД Украины, выбор Гутерриша «подрывает репутацию ООН», а также «не способствует делу мира».

Ранее стало известно о противоречивом решении Гутерриша по разговору с Путиным.