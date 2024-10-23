В Киеве осудили решение генсека ООН посетить саммит БРИКС

Министерство иностранных дел Украины назвало «неправильным» решение генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша посетить саммит БРИКС в Казани. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице украинского министерства в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Однако он принял приглашение посетить Казань», — отмечается в публикации.

По мнению МИД Украины, решение Гутерриша «подрывает репутацию ООН», а также «не способствует делу мира».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы объединения.

БРИКС — это объединение крупных развивающихся экономик, начинавшееся с Бразилии, России, Индии и Китая. Сегодня в него входят девять стран, а о желании присоединиться заявили больше двух десятков. О том, кто входит в объединение, какие у него цели и задачи — в материале «Газеты.Ru».

Ранее страны БРИКС согласовали формулировку по Украине.