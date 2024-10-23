Еще одна страна сообщила о желании вступить в БРИКС

Пакистан по-прежнему заинтересован в том, чтобы вступить в БРИКС. Об этом РИА Новости сообщил глава минфина страны Мухаммад Аурангзеб.

«Да, это так», — сказал министр агентству на полях ежегодных министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, говоря о намерении Пакистана стать членом БРИКС.

В ноябре 2023 года Пакистан подал официальный запрос на присоединение к этому объединению. Пакистанские власти тогда заявили, что надеются на содействие Российской Федерации по данному вопросу.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин заявил, что члены БРИКС занимают треть суши, в странах объединения живет почти половина населения планеты.

При этом российский лидер отметил, что увеличение числа участников БРИКС не должно сказываться на эффективности работы этого международного сообщества.

В 2024 году Россия председательствует в БРИКС. В текущем году к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Также в БРИКС состоят РФ, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

Ранее Путин назвал направления сотрудничества стран БРИКС.