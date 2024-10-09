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Лукашенко рассказал, что его порадовало во время встречи лидеров стран СНГ

Лукашенко: на заседании лидеров СНГ не было расхождений по глобальной повестке

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Shamil Zhumatov/AP

Лидеры стран — членов СНГ в ходе встречи в российской столице не имели никаких расхождений по международной повестке. Об этом в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, пишет ТАСС.

«Вчера и позавчера мы имели возможность обсудить вопросы глобального характера. Что меня порадовало — и вас, я уверен — у нас не было никаких расхождений по международной повестке», — сказал глава республики.

Последнее заседание лидеров стран — членов СНГ состоялось 8 октября в Москве. Мероприятие прошло под председательством президента РФ.

В начале встречи Путин обратил внимание, что взаимодействие государств в рамках этой международной структуры является одним из главных приоритетов российской внешней политики. Как он сказал, страны — члены СНГ являются самыми близкими соседями и стратегическими партнерами РФ.

Также во время мероприятия российский лидер заявил, что в настоящее время ключевой аспект работы СНГ заключается в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. В том числе это касается предотвращения коррупции и незаконного оборота наркотиков.

Ранее Лукашенко оценил возможность возвращения Украины в «семью СНГ».

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