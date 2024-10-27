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Генсек СНГ оценил выборы в Грузии

Генсек СНГ: выборы в Грузии показали, что там понимают важность сотрудничества

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Irakli Gedenidze/Reuters

Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что результаты выборов в Грузии говорят о том, что избиратели понимают важность сохранения независимого курса и сотрудничества с соседями. Его слова приводит РИА Новости.

«Вывод напрашивается сам собой, это логично: люди понимают важность для грузинского народа сохранения независимого курса, отвечающего интересам грузинского народа», — заявил он.

По его словам, то, что сотрудничество с соседями и в регионе Южного Кавказа и с РФ, отвечает интересам грузинского народа — в этом не может быть сомнений.

Накануне в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. При этом главными претендентами на мандаты были члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию». Три основные оппозиционные партии до этого сообщили, что не признают итоги парламентских выборов в стране. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получает 54,2%, а оппозиция вместе около 37%. При этом правящая партия проиграла парламентские выборы во всех округах Тбилиси.

Ранее премьер Грузии оценил попытку оппозиции не признавать выборы.

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