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Сербский министр исключил возможность членства его страны в НАТО

Министр Попович: Сербия никогда не станет членом НАТО

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Kevin Coombs/Reuters

Министр правительства Сербии, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества, Ненад Попович заявил в интервью ТАСС, что его страна никогда не присоединится к НАТО, поскольку помнит последствия бомбардировок Североатлантического альянса в 1999 году.

Попович напомнил, что 25 лет назад Белград из-за действий НАТО оказался полностью разрушен.

«И после этого, тоже вас заверяю, никогда Сербия не будет членом НАТО», — сказал министр, отметив, что Сербия проводит «независимую и свободную политику».

По словам Поповича, несмотря на европейскую интеграцию, Сербия «не хочет останавливать развитие двусторонних отношений со странами БРИКС, в числе которых Россия, Китай, Южная Африка, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и другие.

16 сентября вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал ожидание европейских стран от Сербии, что из-за украинских границ она вступит в самый масштабный за свою историю конфликт с Россией, следствием «лицемерной политики». По его словам, подобные надежды не оправдаются.

Политик также напомнил о бомбардировке со стороны НАТО, подчеркнув, что эти действия не были признаны недопустимыми.

Ранее вице-премьер Сербии заявил о невозможности для Запада победить Россию.

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