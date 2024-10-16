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Вулин: Европа ждет от Сербии самого масштабного в истории конфликта с Россией

Вице-премьер Сербии Вулин: от Сербии ждут большого конфликта с Россией

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Европейские страны ожидают от Сербии, что из-за украинских границ страна вступит в самый масштабный за свою историю конфликт с Россией. Это следствие лицемерной политики, и подобные надежды не оправдаются, заявил сербский вице-премьер Александр Вулин в беседе с RT.

Политик напомнил о бомбардировке со стороны НАТО, подчеркнув, что тогда эти действия не признали недопустимыми. На этом фоне сегодняшние заявления европейских политиков выглядят лицемерно, отметил он.

«Теперь от нас ожидают, что из-за украинских границ мы рассоримся с Россией так, как еще никогда не ссорились за всю нашу историю. А когда мы спрашиваем: «А помните Сербию и Косово?» [Нам отвечают:] «Нет, нет, нет. Там совсем другое дело», — подчеркнул Вулин.

Напомним, также Вулин заявил, что присоединение к БРИКС может стать для Сербии альтернативой вступлению в Евросоюз. Он также пообещал, что Сербия обязательно направит представителя на саммит БРИКС в Казани.

А до этого президент Сербии Александар Вучич поставил свою подпись под Дубровицкой декларацией, осуждающей проводимую Москвой военную операцию на Украине. Также впервые за восемь лет он не поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина.

Ранее президент Сербии на видео показал флаг России во время матча Лиги наций.

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