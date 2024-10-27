Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко обвинил Зеленского в безразличии к украинскому народу

Лукашенко заявил, что Зеленскому плевать на украинский народ

close
Shamil Zhumatov/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналисту Павлу Зарубину, что президенту Украины Владимиру Зеленскому плевать на украинский народ. Соответствующее видео размещено в его Telegram-канале.

«Ему плевать на это, исходя из его поведения. Хотя так подумаешь, я же его хорошо знал, неглупый человек. Видимо, амбиции возымели место», — сказал он.

Лукашенко считает, что завершение конфликта на Украине зависит именно от Зеленского, а не от западных стран.

«Недавно, встречаясь с представителями Запада, я понял, что они хотят мира, но не могут надавить на Зеленского», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко также подчеркнул, что стратегия президента РФ Владимира Путина «шаг за шагом, спокойно продвигаться вперед» — возымела действие, поскольку в Донбассе линия фронта смещается на запад. Именно этим белорусский президент объяснил лозунги Зеленского касательно «плана победы».

Накануне Лукашенко заявил, что «план победы» Зеленского не соответствует ситуации на фронте.

Ранее Лукашенко заявлял, что Путин никогда не ставил задачу завоевать Украину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами