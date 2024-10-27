Лукашенко обвинил Зеленского в безразличии к украинскому народу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналисту Павлу Зарубину, что президенту Украины Владимиру Зеленскому плевать на украинский народ. Соответствующее видео размещено в его Telegram-канале.

«Ему плевать на это, исходя из его поведения. Хотя так подумаешь, я же его хорошо знал, неглупый человек. Видимо, амбиции возымели место», — сказал он.

Лукашенко считает, что завершение конфликта на Украине зависит именно от Зеленского, а не от западных стран.

«Недавно, встречаясь с представителями Запада, я понял, что они хотят мира, но не могут надавить на Зеленского», — отметил белорусский лидер.

Лукашенко также подчеркнул, что стратегия президента РФ Владимира Путина «шаг за шагом, спокойно продвигаться вперед» — возымела действие, поскольку в Донбассе линия фронта смещается на запад. Именно этим белорусский президент объяснил лозунги Зеленского касательно «плана победы».

Накануне Лукашенко заявил, что «план победы» Зеленского не соответствует ситуации на фронте.

Ранее Лукашенко заявлял, что Путин никогда не ставил задачу завоевать Украину.