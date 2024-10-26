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Лукашенко считает, что план Зеленского не соответствует ситуации на фронте

Лукашенко: «план победы» Зеленского не соответствует происходящему на земле

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Павел Бедняков/РИА Новости

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского не соответствует ситуации на фронте. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко журналистам на полях саммита БРИКС в Казани, передает БелТА.

В мире выработался нарратив, что мир на Украине зависит от США и Европы, но в последнее время, как считает Лукашенко, ситуация поменялась, и они хотят мира больше, чем украинский президент.

«Больше всего сейчас упирается Зеленский, предлагая разные форматы, разные планы мирных переговоров, которые больше похожи на лозунги. И эти предложения, самое главное, сегодня не соответствуют тому, что происходит на земле», — сказал он.

По его мнению, ВС РФ к концу декабря могут освободить всю территорию Курской области. Кроме того, они успешно наступают в Донецкой области, поэтому то, что происходит на фронте и в Курской области, не коррелируются, подчеркнул белорусский президент.

24 октября президент Украины заявил, что привлечь Россию к участию в новом «саммите мира» будет возможно только после реализации его плана. Он включает пять основных пунктов, среди которых приглашение в НАТО до завершения конфликта, а также снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории.

Ранее Лукашенко заявлял, что Путин никогда не ставил задачу завоевать Украину.

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Операция на Украине
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