Лукашенко считает, что план Зеленского не соответствует ситуации на фронте

«План победы» президента Украины Владимира Зеленского не соответствует ситуации на фронте. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко журналистам на полях саммита БРИКС в Казани, передает БелТА.

В мире выработался нарратив, что мир на Украине зависит от США и Европы, но в последнее время, как считает Лукашенко, ситуация поменялась, и они хотят мира больше, чем украинский президент.

«Больше всего сейчас упирается Зеленский, предлагая разные форматы, разные планы мирных переговоров, которые больше похожи на лозунги. И эти предложения, самое главное, сегодня не соответствуют тому, что происходит на земле», — сказал он.

По его мнению, ВС РФ к концу декабря могут освободить всю территорию Курской области. Кроме того, они успешно наступают в Донецкой области, поэтому то, что происходит на фронте и в Курской области, не коррелируются, подчеркнул белорусский президент.

24 октября президент Украины заявил, что привлечь Россию к участию в новом «саммите мира» будет возможно только после реализации его плана. Он включает пять основных пунктов, среди которых приглашение в НАТО до завершения конфликта, а также снятие ограничений на удары по РФ и продолжение «операций» на ее территории.

Ранее Лукашенко заявлял, что Путин никогда не ставил задачу завоевать Украину.