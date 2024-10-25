Лукашенко рассказал о планах Путина на Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин никогда не ставил перед собой цель завоевать Украину. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

Он подчеркнул, что мудрый политик должен всегда думать о том, как действовать дальше.

По словам Лукашенко, поэтому перед президентом России никогда не стояла задача завоевывать.

Накануне президент Белоруссии заявил, что Путин сожалеет из-за потерь на специальной военной операции (СВО) на Украине.

Также Лукашенко заявил, что российско-украинский конфликт не закончится в 2024 году. По его мнению, Путин твердо считает, что он прав.

16 октября Зеленский во время презентации своего плана победы в Верховной раде заявил, что если союзники Киева поддержат содержащиеся в нем требования, то конфликт завершится «не позднее следующего года».

В то же время он отметил, что если Украина и партнеры не усилятся сейчас, то Владимир Путин «существенно усилится в следующем году».

Ранее Лукашенко объяснил, чего Путин хочет добиться от Запада.