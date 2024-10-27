В Грузии заявили о намерении собрать парламент без решения президента

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что новоизбранный парламент страны соберется, даже если президент не назначит заседание. Об этом сообщает РИА Новости.

«После объявления окончательных данных в течение 10 дней должен собраться парламент, и даже если президент не назначит заседание, парламент соберется сам», — сказал премьер на брифинге.

Накануне в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. При этом главными претендентами на мандаты были члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

Три основные оппозиционные партии заявили, что не признают итоги парламентских выборов в стране. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получает 54,2%, а оппозиция вместе около 37%.

Ранее в Совфеде констатировали провал плана Запада по смене власти в Грузии.