Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» проиграла парламентские выборы во всех округах Тбилиси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии после подсчета голосов со 100% участков в грузинской столице.

После окончательных подсчетов правящая партия набрала менее 50% в округах Ваке, Сабуртало, Глдани, Самгори, Исани, Мтацминда, Крцаниси, Чугурети, Надзаладзеви и Дидубе. В общей сложности в столице правящая партия набрала 45,54%, а остальные партии — 45,8%.

Накануне в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. При этом главными претендентами на мандаты были члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил парламентские выборы в республике состоявшимися. При этом грузинская оппозиция заявила о непризнании итогов парламентских выборов.

Ранее в Совфеде констатировали провал плана Запада по смене власти в Грузии.