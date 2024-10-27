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Правящая в Грузии партия проиграла выборы во всех округах Тбилиси

ЦИК: партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» проиграла в Тбилиси

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Daro Sulakauri/Reuters

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» проиграла парламентские выборы во всех округах Тбилиси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии после подсчета голосов со 100% участков в грузинской столице.

После окончательных подсчетов правящая партия набрала менее 50% в округах Ваке, Сабуртало, Глдани, Самгори, Исани, Мтацминда, Крцаниси, Чугурети, Надзаладзеви и Дидубе. В общей сложности в столице правящая партия набрала 45,54%, а остальные партии — 45,8%.

Накануне в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. При этом главными претендентами на мандаты были члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил парламентские выборы в республике состоявшимися. При этом грузинская оппозиция заявила о непризнании итогов парламентских выборов.

Ранее в Совфеде констатировали провал плана Запада по смене власти в Грузии.

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