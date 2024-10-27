Премьер Грузии оценил попытку оппозиции не признавать выборы

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал непризнание оппозицией итогов парламентских выборов «безнадежной попыткой оправдать себя». Его слова приводит РИА Новости.

«Неприемлема любая попытка противостоять конституционному строю, это безнадежная попытка политиков, чтобы как-то оправдать себя», — заявил он.

По словам Кобахидзе, протесты оппозиции не помешают работе парламента нового созыва.

Три основные оппозиционные партии до этого сообщили, что не признают итоги парламентских выборов в стране. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» получает 54,2%, а оппозиция вместе около 37%. При этом правящая партия проиграла парламентские выборы во всех округах Тбилиси.

Накануне в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. При этом главными претендентами на мандаты были члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

Ранее в Совфеде констатировали провал плана Запада по смене власти в Грузии.