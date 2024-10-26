Китай выразил недовольство США из-за санкций, связанных с Россией

Китай обеспокоен повышением пошлин США на китайские товары и введением санкционных ограничений, связанных с Россией. С таким заявлением выступил замглавы минфина КНР Ляо Минь со своим американским коллегой Джеем Шамбо, сообщает РИА Новости.

«Китайская сторона выразила обеспокоенность по поводу повышения пошлин США в отношении Китая и санкций, связанных с Россией», — говорится в опубликованном заявлении.

До этого администрация США ввела санкции в отношении трех компаний, среди которых есть и китайские предприятия. Решение связано с их якобы участием в проектировании и производстве российского беспилотника. В пресс-релизе минфина США отмечается, что ограничительные меры приняты за «участие в разработке и производстве беспилотного летательного аппарата «Гарпия» дальнего действия».

24 сентября «Большая семерка» заявила о планах продолжить давление на Россию, расширив уже существующий пакет санкций и экономических мер. Страны G7 также заявили о намерении продолжать принимать необходимые меры против лиц в Китае и других государствах, которые якобы поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

Ранее в Вашингтоне назвали самого щедрого на санкции президента США.