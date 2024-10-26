Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Китай выразил недовольство США из-за санкций, связанных с Россией

Минфин КНР выразил США недовольство из-за санкций в адрес Пекина из-за России

close
AP

Китай обеспокоен повышением пошлин США на китайские товары и введением санкционных ограничений, связанных с Россией. С таким заявлением выступил замглавы минфина КНР Ляо Минь со своим американским коллегой Джеем Шамбо, сообщает РИА Новости.

«Китайская сторона выразила обеспокоенность по поводу повышения пошлин США в отношении Китая и санкций, связанных с Россией», — говорится в опубликованном заявлении.

До этого администрация США ввела санкции в отношении трех компаний, среди которых есть и китайские предприятия. Решение связано с их якобы участием в проектировании и производстве российского беспилотника. В пресс-релизе минфина США отмечается, что ограничительные меры приняты за «участие в разработке и производстве беспилотного летательного аппарата «Гарпия» дальнего действия».

24 сентября «Большая семерка» заявила о планах продолжить давление на Россию, расширив уже существующий пакет санкций и экономических мер. Страны G7 также заявили о намерении продолжать принимать необходимые меры против лиц в Китае и других государствах, которые якобы поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

Ранее в Вашингтоне назвали самого щедрого на санкции президента США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами