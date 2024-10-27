Вооруженные силы Украины (ВСУ) все больше напоминают армию Адольфа Гитлера в 1945 году и не смогут одержать победу над Россией в борьбе на истощение. Такую оценку дает издание The Conversation.

Так, в материале приводятся слова аналитика, который недавно вернулся с Украины, о том, что ВСУ выглядят как «немецкая армия в январе 1945 года».

Как следует из текста, армия Украины столкнулась с падением морального духа и высоким уровнем дезертирства, что лишь усложняет отправку на передовую новой живой силы. Сейчас ВСУ лишь отступают по всем направлениям, констатирует автор.

По его словам, на Западе ситуацию для Киева оценивают «как никогда плохую», ожидая катастрофы в любой момент.

«История не знает примера, когда борьба с Россией в борьбе на истощение оказалась успешной», — говорится в тексте.

Накануне аналитик сербского Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос писал, что Украина находится на грани «полного краха» из-за нежелания солдат ВСУ продолжать вести боевые действия.

Эксперт отметил, что отправка на линию боевого соприкосновения становится наказанием для украинских солдат, из-за чего моральный дух в ВСУ резко падает. Защита страны превратилась в «бремя» для солдат, считает Лейрос. Он также подчеркнул, что поражение становится неизбежным, когда в войсках подорван моральный дух.

Ранее в Германии не исключили третьей мировой при появлении солдат КНДР на Украине.