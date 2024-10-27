Стало известно, что лишит США монополии в ближневосточном урегулировании

Расширение «ближневосточного квартета» подорвет претензии США на монопольную роль посредника в урегулировании палестино-израильского конфликта. Об этом РИА Новости заявил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.

По словам советника палестинского президента, США «хотят эксклюзивности» в спонсировании политического процесса на Ближнем Востоке.

«Эта эксклюзивность на самом деле является залогом провала из-за слепой предвзятости Америки по отношению к Израилю и продолжающейся враждебности Америки к палестинскому делу и правам палестинского народа», — заявил аль-Хабаш на площадке XVI саммита БРИКС в Казани.

Советник подчеркнул, что необходимо «восстановить баланс» в политическом процессе. По мнению аль-Хабаша, сделать это можно за счет уменьшения «американской исключительности», а также вступления в него других стран.

Также в беседе с агентством советник президента Палестины указал, что Россия может сыграть ключевую роль в достижении стабильности на Ближнем Востоке. По его словам, РФ — крупная страна, которая имеет «большой вес в мире», что позволяет ей «играть влиятельную роль» в международных вопросах.

Ранее Путин заявил, что градус обострения конфликта на Ближнем Востоке ставит регион на грань полномасштабной войны.