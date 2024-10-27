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Правящая в Грузии партия получила почти 54,3% голосов после обработки 90% бюллетеней

«Грузинская мечта» набирает на выборах свыше 54% после обработки 90% бюллетеней

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Reuters

Правящая партия «Грузинская мечта» продолжает лидировать на парламентских выборах в республике — она получает почти 54,3% голосов (свыше 1 млн) избирателей после обработки 90% бюллетеней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК Грузии.

На данный момент в парламент также проходят оппозиционные партии, которые смогли преодолеть 5-процентный барьер: «Коалиция за перемены» (около 11%), «Единство — Национальное движение» (почти 10%), «Сильная Грузия» (около 8,7%) и «За Грузию» (почти 7,7%).

Накануне в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. При этом главными претендентами на мандаты были члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

Председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили объявил парламентские выборы в республике состоявшимися. При этом грузинская оппозиция заявила о непризнании итогов парламентских выборов.

Правящая партия «Грузинская мечта», находящаяся у власти уже 12 лет подряд, сделала акцент на сохранении мира и стабильности внутри страны в случае ее победы и угрозы войны при поражении. С ее точки зрения, оппозиционные силы готовы открыть «второй фронт» против России в конфликте на Украине, на что их подбивают «западные спонсоры». Параллельно с этим обсуждался и вопрос Абхазии с Южной Осетией: признавать их независимость в «Грузинской мечте» не собираются, а саму проблему попытались списать на прошлые власти. Фоном для разговоров о защите национальных интересов и избегании конфликта также стало постепенное ухудшение отношений Тбилиси с Западом.

Ранее в Грузии заявили о начале протестов после выборов.

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