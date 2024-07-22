Шимоните на три месяца утверждена на посту премьера Литвы

Ингрида Шимоните утверждена в должности премьер-министра Литвы. Соответствующий декрет подписал глава государства Гитанас Науседа, сообщает ТАСС.

В течение 15 дней Шимоните следует сформировать кабинет министров Литвы. Кандидатуры министров также должны быть утверждены президентом страны.

Срок полномочий нового правительства будет недолгим — всего три месяца. Министры сложат полномочия в октябре, после завершения парламентских выборов. Затем новый кабинет будет сформирован с учетом мнения победивших на выборах партий.

Президент Литвы Науседа одержал победу на выборах главы государства 27 мая, набрав 74,43% голосов. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните была его соперником и проиграла с результатом 24,06%. Примечательно, что на прошлых выборах в 2019 году Шимоните выиграла в первом туре у Науседы, но проиграла ему во втором.

Ранее Литва призвала ЕС начать работу над пятнадцатым пакетом санкций против РФ.