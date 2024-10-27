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Трамп дал еще одно обещание американцам

RSBN: Трамп пообещал не отправлять американцев воевать за рубежом

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Jay Paul/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал, что в случае своего возвращения в Белый дом не станет отправлять американских солдат принимать участие в конфликтах за рубежом. Об этом политик заявил, выступая в городе Стейт-Колледж штата Пенсильвания, трансляцию митинга ведет консервативная медиакомпания RSBN.

«Вы не должны отправлять детей на войну, чтобы их подорвали ради страны, о которой вы никогда не слышали. Я не буду отправлять вас сражаться и погибать в глупых иностранных войнах, которым нет конца», — заявил кандидат в президенты.

Трамп напомнил, что при нем США «не вели войн», отметив, что в случае победы кандидата от Демократической партии Камалы Харрис американцев ждет участие в иностранных конфликтах.

Экс-глава Белого дома также выразил уверенность, что Харрис «втянет США в Третью мировую войну, потому что она слишком некомпетентна».

Трамп также обвинил Харрис в «проведении вечеринки», имея в виду ее предвыборное мероприятие с певицей Бейонсе, на фоне удара Израиля по Ирану. Бывший президент раскритиковал действующее правительство США, которое «не предприняло никаких действий», поскольку «Джо Байден спит, а Камала на танцевальной вечеринке с Бейонсе».

Ранее сторонник Трампа набросился с кулаками на сотрудника избиркома.

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