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Оппозиционная «Сильная Грузия» оскорбилась результатами выборов в стране

Оппозиционная партия «Сильная Грузия» отказалась признавать итоги выборов

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Daro Sulakauri/Reuters

«Сильная Грузия», третья из четырех самых крупных оппозиционных партий республики, выразила недоверие по поводу результатов парламентских выборов, на которых опять побеждает правящая «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», передает ТАСС.

Один из лидеров «Сильной Грузии» Алеко Элисашвили заявил, что названные ЦИК (Центральной избирательной комиссией) итоги голосования — это заявления, а не реальные итоги.

«Нам объявили желаемые им результаты. Это вызывает злость, и это оскорбительно», — сказал политик.

Другие оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение» тоже отказались признавать выборы.

26 октября в Грузии прошли выборы в парламент. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, боролись почти 20 партий. При этом главными претендентами на мандаты были члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию».

После обработки голосов на 97% избирательных участках «Грузинская мечта» побеждает с 52,99%. Вслед за ней с большим отрывом идут партии «Коалиция за перемены» (11,2%), «Единство — Национальное движение» (9,83%), «Сильная Грузия» (9,02%) и «Гахария за Грузию» (8,22%). Таким образом, оппозиция в сумме набирает 38,27% голосов. Остальные партии не преодолевают пятипроцентный барьер и не проходят в парламент.

Ранее в Грузии заявили о начале протестов после выборов.

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