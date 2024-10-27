В Японии началось голосование на выборах в парламент

В Японии началось голосование на выборах в Палату представителей 50-го созыва — нижнюю палату парламента, избирательные участки открыли в 7:00 по местному времени (1:00 мск). Об этом сообщает телеканал NHK.

«Основное внимание уделяется тому, получит ли правящая партия большинство мест, или же оппозиция будет набирать силу», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.

Голосование проходит более чем на 45 000 избирательных участках по всей стране. Досрочно проголосовали более 16 млн человек. Подсчет голосов начнется в 20:00 (14:00 мск).

Министр внутренних дел Японии Сэйитиро Мураками выразил надежду, что все избиратели «полностью поймут значение этих всеобщих выборов, активно примут участие в голосовании и бережно воспользуются своими драгоценными голосами».

9 октября кабинет министров Японии в полном составе подписал решение о роспуске парламента.

Кроме того, 1 октября правительство Японии, которое возглавлял Фумио Кисида, ушло в отставку в полном составе. Новым премьером стал бывший министр обороны Сигэру Исиба, которого 27 сентября избрали председателем правящей Либерально-демократической партии.

Ранее японская оппозиция обвинила Исибу в нарушении конституции.