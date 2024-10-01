Оппозиция обвинила будущего премьер-министра Японии в нарушении конституции

Будущий глава правительства Японии Сигэру Исиба, пока еще не утвержденный парламентом, уже успел нарушить конституцию страны. Об этом, ссылаясь на заявление председателя оппозиционной Конституционно-демократической партии (КДП) Ёсихико Ноды, сообщает ТАСС.

Нода имел в виду выступление Исибы, в котором тот сообщил о планах роспуска японского парламента и проведения досрочных выборов 27 октября. Председатель КДП отметил, что премьер-министр обладает таким правом, однако Исиба сделал свое заявление еще до своего вступления в должность главы правительства.

Тем самым, подчеркнул лидер оппозиционной партии, в словах Исибы имеются признаки нарушения конституции. Кроме того, Нода назвал попыткой скрыть «что-то дурно пахнущее» само решение о досрочных выборах, так как Исиба не намерен проводить повторного расследования нарушений финансовой отчетности, совершенных при сборе политических пожертвований в возглавляемой им правящей Либерально-демократической партии.

1 октября сообщалось, что правительство Японии, которое возглавлял Фумио Кисида, ушло в отставку в полном составе.

Ранее токийская биржа рухнула из-за планов нового премьера.