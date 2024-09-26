Байден назвал условия для разморозки российских активов

Российские активы на Западе останутся замороженными, пока РФ не компенсирует Украине ущерб. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, слова которого передает ТАСС.

«Суверенные активы России будут заморожены до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за ущерб, который она причинила Украине», — заявил Байден.

Также действующий президент США напомнил о решении G7 о выделении Киеву $50 млрд за счет прибыли от замороженных активов РФ.

Начиная с марта 2022 года официальные лица ЕС заявляли о замораживании золотовалютных российских резервов на сумму около $316 млрд. По приблизительным подсчетам, на тот момент это составляло 51,6% от всех ЗВР России. Позднее к ним добавились еще $19 млрд активов российских бизнесменов, попавших в санкционные списки.

8 ноября 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому иностранные ценные бумаги россиян, замороженные на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, будут обменяны на заблокированные в РФ активы иностранцев, хранящиеся на специальных счетах типа «С», после чего россияне смогут получить компенсацию стоимости замороженных активов в рублях.

При этом Еврокомиссия запретила гражданам и компаниям из стран ЕС участвовать в обмене активами с Россией еще 25 июля 2024 года.

Ранее во Франции признали, что Евросоюз ворует деньги у России.