Генсек ООН на фоне ударов Израиля по Ирану призвал предотвратить войну на Ближнем Востоке

На фоне ударов Израиля по Ирану генсек ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен эскалацией на Ближнем Востоке и призывает прекратить военные действия. Его заявление размещено на сайте организации.

По его словам, все акты эскалации должны быть осуждены и остановлены.

«Генеральный секретарь настоятельно повторяет свой призыв ко всем сторонам прекратить все военные действия, в том числе в Газе и Ливане, приложить максимальные усилия для предотвращения полномасштабной региональной войны и вернуться на путь дипломатии», — сообщил представитель генсека Стефан Дюжаррик.

С таким же призывом выступили президенты Египта и Франции Абдель Фаттах ас-Сиси и Эммануэль Макрон. Они подчеркнули необходимость сдержанности и прекращения цикла взаимных нападок, которые ставят весь Ближний Восток на грань региональной войны, угрожающей ресурсам всех его народов.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.

Ранее Россия призвала прекратить провоцировать Иран.