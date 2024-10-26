Макрон позвонил президенту Египта из-за эскалации на Ближнем Востоке

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси провел телефонный разговор со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, в котором лидеры обсудили происходящее на Ближнем Востоке и пути деэскалации. Об этом сообщает администрация египетского политика.

По ее информации, беседа состоялась по инициативе Парижа.

«Оба президента подчеркнули необходимость сдержанности и прекращения цикла взаимных нападок, которые ставят весь Ближний Восток на грань региональной войны, угрожающей ресурсам всех его народов», — отмечается в заявлении.

Кроме того, президенты отметили важность уважения суверенитета и территориальной целостности Ливана и обсудили прекращение огня там и в Газе, а также оперативную доставку достаточного количества гуманитарной помощи в регион.

В ночь на 26 октября Израиль нанес удары по военным объектам Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Армия обороны страны заявила об ударах по иранским предприятиям, в том числе по объектам по производству ракет и системам ПВО. Иран призвал мировое сообщество принять меры против Израиля, чтобы не допустить разжигания войны на Ближнем Востоке.

Ранее глава израильской разведки приехал в Египет.