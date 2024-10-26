В Тбилиси заметили колонну авто с флагами правящей партии

По улицам Тбилиси в день проведения в стране парламентских выборов ездит колонна с флагами правящей партии страны «Грузинская мечта». Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что из автомобилей также были видны флаги Грузии.

До этого пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Натия Иоселиани наблюдателям на парламентских выборах в Грузии советует воздержаться от вмешательства в работу участковых избирательных комиссий.

26 октября в Грузии проходят выборы в парламент страны. Всего в борьбе за места в высшем законодательном органе республики, в который входят 150 депутатов, принимают участие 19 политических партий. Одними из главных претендентов на мандаты считаются представители таких объединений, как «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и «Единство ради спасения Грузии». Также хорошие шансы есть у «Коалиции за перемены», «Сильной Грузии» и «За Грузию». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на одном из избирательных участков в Грузии произошла драка.