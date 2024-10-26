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В Грузии наблюдателей на выборах призвали не мешать электоральному процессу

ЦИК Грузии призвал наблюдателей не вмешиваться в работу участковых комиссий

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Irakli Gedenidze/Reuters

Наблюдателям на парламентских выборах в Грузии следует воздержаться от вмешательства в работу участковых избирательных комиссий. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Натия Иоселиани, пишет ТАСС.

«Избирательная администрация призывает наблюдающие за выборами организации соблюдать законодательство, не вмешиваться в функции и деятельность комиссий», — сказала она.

По словам Иоселиани, наблюдатели не должны мешать проведению голосования в «спокойной и профессиональной обстановке».

Также пресс-секретарь ЦИК обратилась к грузинским политическим партиям, профильным организациям, местным и зарубежным СМИ. Она попросила их способствовать спокойному проведению выборов.

26 октября в Грузии проходят выборы в парламент страны. Всего в борьбе за места в высшем законодательном органе республики, в который входят 150 депутатов, принимают участие 19 политических партий. Одними из главных претендентов на мандаты считаются представители таких объединений, как «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и «Единство ради спасения Грузии». Также хорошие шансы есть у «Коалиции за перемены», «Сильной Грузии» и «За Грузию». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на одном из избирательных участков в Грузии произошла драка.

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