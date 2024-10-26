В Грузии произошла драка на одном из избирательных участков

Драка произошла на одном из избирательных участков в Грузии, которые открылись в рамках парламентских выборов. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написала член оппозиционной грузинской партии «Единое национальное движение» Анна Цитлидзе.

Она рассказала, что инцидент произошел в городе Зугдиди. По словам политика, зачинщиком потасовки стал активист правящей в стране партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Георгий Джикия. Мужчина напал на работающих на участке наблюдателей.

В результате на место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. Другие подробности пока не поступали.

26 октября в Грузии открылись избирательные участки в рамках выборов в парламент республики. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, будут бороться 19 партий. При этом главными претендентами на мандаты считаются члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК Грузии назвали процент явки на парламентских выборах за первые два часа голосования.