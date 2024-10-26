Путин и Гутерриш обсудили, что важнее: целостность территорий или самоопределение наций

Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече в Казани обсуждали в контексте украинского конфликта вопрос о принципе территориальной целостности и праве наций на самоопределение. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в МИД РФ.

По его словам, когда глава российского государства и Гутерриш обсуждали применение международного права в украинском конфликте, генсек «отстаивал точку зрения с опорой на ооновских юристов о приоритете принципа территориальной целостности». В ответ лидер РФ напомнил, что в Уставе ООН «сначала упоминается право наций на самоопределение, а также указывается на необходимость соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии», отметил источник.

Он добавил, что власти Украины полностью игнорируют «эти моменты» в отношении русскоговорящего населения страны, как на протяжении многих лет делали это в отношении жителей Донбасса.

Источник также прокомментировал слова Гутерриша, который сказал, что мир на Украине нужно обеспечить не только в соответствии с Уставом ООН и международным правом, но и резолюциями Генеральной ассамблеи. В МИД РФ напомнили, что эти резолюции носят рекомендательный характер. Там также добавили, что «если бы генсекретарь так же ретиво выполнял все другие решения ГА ООН, то можно было бы решить немало проблем современного мира».

25 октября сообщалось, что Гутерриш обсуждал с Путиным на казанском саммите БРИКС Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы развития международной финансовой системы.

Ранее Зеленский нахамил в адрес генсека ООН после его поездки на саммит БРИКС в Казани.