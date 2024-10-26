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Украина получит от Сербии электрогенераторы и трансформаторы

Вучич: Сербия передаст Украине электрогенераторы на сумму €8,4 млн

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Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы на сумму €8,4 млн. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в эфире Prva TV.

«Мы собрали для Украины генераторы, трансформаторы на 8,4 миллиона евро», — сказал он.

По его словам, доставкой устройств займется новый посол Сербии на Украине.

24 октября вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что атака украинских войск на Курскую область была направлена в первую очередь на захват атомной электростанции (АЭС).

22 октября Вучич заявил, что сербы устали от разговоров международных политиков, которые заявляют о важности территориальной целостности Украины, но при этом избегают вопроса Косово. Он обратил внимание на то, что Сербия на пути евроинтеграции находится с 2000 года — это продолжается долго, и «люди сыты от всего этого». Президент отметил, когда начинают обсуждать Косово и Метохию, люди «больше не могут терпеть такую дозу лицемерия и неправды».

Ранее в Сербии заявили, что страны Запада не ждут от Украины победы.

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