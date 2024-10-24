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Сербский политик заявил, что атака Украины на Курскую область была направлена на АЭС

Вулин: атака ВСУ на Курскую область была направлена на захват АЭС

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Телеграм-канал «Курская АЭС»

Атака украинских войск на Курскую область была направлена в первую очередь на захват атомной электростанции (АЭС). Об этом в интервью РИА Новости заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

Политик отметил, что информация о захвате АЭС должна была бы очень сильно встревожить каждую страну в мире. Вооруженные силы Украины (ВСУ) планировали после захвата станции прибегнуть к ядерному шантажу.

Вулин подчеркнул, что, к счастью для всего мира, этого не случилось, так как любая угроза, связанная с использованием ядерных технологий в военных целях, является очень плохой новостью для всех без исключения государств.

21 октября командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» заявил, что ВСУ потеряли шанс прорваться к Курской атомной электростанции.

Ранее дипломат Жданова рассказала, к чему бы привел захват Курской АЭС.

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Атаки на Курскую область
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