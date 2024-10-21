Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сербии заявили, что страны Запада не ждут от Украины победы

«Печат»: Запад понимает, что Киеву не избежать поражения в конфликте с Россией

close
Oleg Petrasiuk/AP

Сербский журнал «Печат» пишет, что на Западе понимают неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией.

«Киевские власти не смогут избежать поражения в конфликте с Россией, но от [президента Украины Владимира] Зеленского ждут, что этот момент он отсрочит хотя бы до окончания американских выборов. Для этого он и придумал «план победы», в который, надо сказать, мало кто на Западе верит. Как и на самой Украине», — говорится в публикации.

Автор статьи подчеркивает, что многие даже «выдохнут с облегчением», на Западе никто не будет плакать по украинскому президенту и его соратникам.

До этого экс-посол США в Японии Кеннет Вайнштайн говорил в беседе с Politico, что Евросоюз может разместить свои войска на Украине после окончания конфликта при условии создания там демилитаризованной зоны.

Вайнштайн заявил, что странам Евросоюза стоит быть готовыми к отправке военных на территорию Украины в контексте возможного предоставления Западом гарантий безопасности Киеву. По оценке дипломата, для Брюсселя крайне важно предоставить Украине гарантии безопасности.

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами