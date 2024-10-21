Сербский журнал «Печат» пишет, что на Западе понимают неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией.

«Киевские власти не смогут избежать поражения в конфликте с Россией, но от [президента Украины Владимира] Зеленского ждут, что этот момент он отсрочит хотя бы до окончания американских выборов. Для этого он и придумал «план победы», в который, надо сказать, мало кто на Западе верит. Как и на самой Украине», — говорится в публикации.

Автор статьи подчеркивает, что многие даже «выдохнут с облегчением», на Западе никто не будет плакать по украинскому президенту и его соратникам.

До этого экс-посол США в Японии Кеннет Вайнштайн говорил в беседе с Politico, что Евросоюз может разместить свои войска на Украине после окончания конфликта при условии создания там демилитаризованной зоны.

Вайнштайн заявил, что странам Евросоюза стоит быть готовыми к отправке военных на территорию Украины в контексте возможного предоставления Западом гарантий безопасности Киеву. По оценке дипломата, для Брюсселя крайне важно предоставить Украине гарантии безопасности.

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.