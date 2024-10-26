В ЦИК Грузии рассказали о явке на парламентских выборах

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии сообщили, что явка на парламентских выборах по данным на 15:00 (14:00 по московскому времени) составила 41,62%. Данные приводит ТАСС.

При этом на парламентских выборах четырехлетней давности к этому времени явка избирателей составляла 36,45%.

Глава Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили ранее заявил, что МВД страны возбудило уголовное дело по факту возможного вброса бюллетеней на выборах в парламент.

26 октября в Грузии открылись избирательные участки в рамках выборов в парламент республики. За места в высшем законодательном органе страны, который состоит из 150 депутатов, будут бороться 19 партий. При этом главными претендентами на мандаты считаются члены политических объединений «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», «Единство ради спасения Грузии», «Коалиция за перемены», «Сильная Грузия» и «За Грузию». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК Грузии назвали процент явки на парламентских выборах за первые два часа голосования.