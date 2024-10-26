Вучич объяснил, почему не поехал в Казань на саммит БРИКС

Президент Сербии Александр Вучич объяснил свой отказ от поездки на саммит БРИКС в Казань спецификой отношений официального Белграда с Западом. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Вучича, Евросоюз трудоустраивает на предприятиях в Сербии 83 тысячи человек, которые со своими семьями составляют 300 тысяч жителей страны.

«Если бы я... поехал в Казань, если бы я так сказал людям, которые это предлагали, вопрос – как бы мы выстояли в предстоящий год или три месяца», — сказал он.

Также он рассказал, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отказалась от встречи с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичечем, после того как тот встретился с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым.

«Они не хотят видеть, что мы разговариваем с русскими», — сказал он.

Урсула фон дер Ляйен прибыла в Сербию для встречи с политическим руководством страны в пятницу, 25 октября. По окончании переговоров президент Вучич заявил, что Сербия не изменит своего пути к членству в Евросоюзе. По словам политика, пока он является главой Сербии, страна не будет менять главные цели своей внутренней и внешней политики.

Ранее вице-премьер Сербии заявил о невозможности для Запада победить Россию.