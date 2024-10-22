Лондон предоставит Киеву крупный военный кредит

Великобритания предоставит Украине военный кредит на £2,26 млрд из доходов от замороженных активов России. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Кредит предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины — в частности, деньги направят на систему противовоздушной обороны и артиллерию. Его погасят за счет прибыли от попавших под санкции российских активов, отмечается в публикации.

Анонсированное выделение средств является вкладом Великобритании в схему кредитов «Большой семерки» (G7) для Украины.

«Кредит предоставляется сверх уже выделенных £12,8 млрд на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины», — уточняется в заявлении.

19 октября министры обороны стран G7 выступили с заявлением, что прибыль от замороженных активов РФ будет направляться на военную помощь Украины и восстановление ее инфраструктуры.

Газета Financial Times писала, что США готовы предоставить Украине до $20 млрд (40%) в рамках кредита G7, который будет погашен за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов. Согласно материалу, переговоры по кредиту ускоряются, поскольку западные чиновники хотят предоставить Киеву финансовую помощь до конца года, понимая, что если Дональд Трамп победит на выборах в США в ноябре, то поддержка Украины со стороны Вашингтона может быть прекращена.

Ранее Франция анонсировала сокращение траншей Украине.