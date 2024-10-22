Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лондон предоставит Киеву крупный военный кредит

Великобритания предоставит Украине военный кредит на £2,26 млрд

close
Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Великобритания предоставит Украине военный кредит на £2,26 млрд из доходов от замороженных активов России. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Кредит предназначен для бюджетной поддержки военных расходов Украины — в частности, деньги направят на систему противовоздушной обороны и артиллерию. Его погасят за счет прибыли от попавших под санкции российских активов, отмечается в публикации.

Анонсированное выделение средств является вкладом Великобритании в схему кредитов «Большой семерки» (G7) для Украины.

«Кредит предоставляется сверх уже выделенных £12,8 млрд на военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины», — уточняется в заявлении.

19 октября министры обороны стран G7 выступили с заявлением, что прибыль от замороженных активов РФ будет направляться на военную помощь Украины и восстановление ее инфраструктуры.

Газета Financial Times писала, что США готовы предоставить Украине до $20 млрд (40%) в рамках кредита G7, который будет погашен за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов. Согласно материалу, переговоры по кредиту ускоряются, поскольку западные чиновники хотят предоставить Киеву финансовую помощь до конца года, понимая, что если Дональд Трамп победит на выборах в США в ноябре, то поддержка Украины со стороны Вашингтона может быть прекращена.

Ранее Франция анонсировала сокращение траншей Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами