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США ввели санкции против китайских компаний из-за беспилотника РФ

США ввели санкции против компаний и физлица за якобы участие в разработке БПЛА

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Emily Elconin/Reuters

Администрация США ввела санкции в отношении трех компаний, среди которых есть и китайские предприятия. Решение связано с их якобы участием в проектировании и производстве российского беспилотника, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Минфина США.

В пресс-релизе ведомства отмечается, что ограничительные меры приняты за «участие в разработке и производстве беспилотного летательного аппарата «Гарпия» дальнего действия».

В список компаний, подвергшихся санкциям, вошли две организации из Китая, а также российская компания «Торговый дом Вектор» вместе с ее генеральным директором.

17 октября Великобритания ввела санкции в отношении 22 российских танкеров. Из заявления МИД королевства следует, что этот пакет санкций стал крупнейшим из принятых Лондоном в отношении российских танкеров. Кроме того, под санкции попала российская газовая компания АО «РусГазДобыча».

Ранее Мишустин заявил, что антироссийские санкции не достигнут цели.

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