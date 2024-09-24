«Большая семерка» пообещала продолжить санкционное давление на Россию

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) во время встречи в Нью-Йорке пообещали продолжать оказывать санкционное давление на Россию из-за конфликта на Украине. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление министров по итогам переговоров.

Главы МИД G7 выразили готовность расширять уже существующий пакет санкций и экономических мер против Москвы, говорится в тексте. Страны «Большой семерки» также заявили о намерении продолжать принимать необходимые меры против лиц в Китае и других государствах, которые якобы поддерживают российский военно-промышленный комплекс.

В заявлении стран также говорится о планах «продолжать оказывать существенное давление на российские доходы от энергоносителей и других товаров».

16 сентября советник американского президента по национальной экономике Лаэль Брейнард сообщала, что США планирует расширить антироссийские санкции на страны, которые помогают Москве в поиске механизмов обхода ограничений.

20 сентября заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявлял, что Вашингтон планируют ужесточить режим санкционного давления в отношении российской нефти и уменьшить доход России от ее продажи.

Ранее в МИД России назвали санкции Запада историей на десятилетия.