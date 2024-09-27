Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Луганская школьница обратилась к главе дипломатии Евросоюза

Школьница из ЛНР обратилась к Боррелю: Европа не переживет третьей мировой войны

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Юная писательница из Луганска Фаина Савенкова, которую Киев внес в базу сайта «Миротворец», обратилась к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю. Об этом она сообщила РИА Новости.

По словам школьницы, Украина 10 лет обстреливает ее родной город из оружия, которое поставляли украинской армии страны Евросоюза. Она возложила ответственность за эти поставки в том числе на Борреля, которому не жаль ни русских, ни украинцев, ни европейцев. Оказывая военную помощь Киеву, Европа «подталкивает мир к большой войне», отметила она.

«Вы хорошо знаете, что Европа не переживет третьей мировой войны, но своими поставками оружия и высокопарными словами о противостоянии с Россией вы ведете к большой войне», — подчеркнула Савенкова.

В конце июля Савенкова написала открытое письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу с просьбой о помощи в прекращении поставок западного оружия на Украину. Она выразила мнение, что политику было бы полезно посетить Донбасс.

В марте школьница написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором назвала его военным преступником.

Ранее школьница из Луганска сообщила об ответе Асада и Макрона на ее письма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами