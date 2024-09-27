Юная писательница из Луганска Фаина Савенкова, которую Киев внес в базу сайта «Миротворец», обратилась к главе дипломатии Евросоюза Жозепу Боррелю. Об этом она сообщила РИА Новости.

По словам школьницы, Украина 10 лет обстреливает ее родной город из оружия, которое поставляли украинской армии страны Евросоюза. Она возложила ответственность за эти поставки в том числе на Борреля, которому не жаль ни русских, ни украинцев, ни европейцев. Оказывая военную помощь Киеву, Европа «подталкивает мир к большой войне», отметила она.

«Вы хорошо знаете, что Европа не переживет третьей мировой войны, но своими поставками оружия и высокопарными словами о противостоянии с Россией вы ведете к большой войне», — подчеркнула Савенкова.

В конце июля Савенкова написала открытое письмо кандидату в президенты США Дональду Трампу с просьбой о помощи в прекращении поставок западного оружия на Украину. Она выразила мнение, что политику было бы полезно посетить Донбасс.

В марте школьница написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, в котором назвала его военным преступником.

Ранее школьница из Луганска сообщила об ответе Асада и Макрона на ее письма.