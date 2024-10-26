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В Иране заявили о желании Израиля «убежать» с поля боя

Иранский генерал Резаи назвал атаку Израиля демонстрацией страха, а не силы

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Tasnim News Agency

Израиль своей атакой на Иран продемонстрировал не силу, а страх и желание «убежать». Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал секретарь Совета по определению политической целесообразности Исламской Республики, генерал Мохсен Резаи.

«Агрессия Израиля против Ирана была вызвана скорее страхом и [желанием] сбежать с поля боя, чем стремлением показать силу», — отметил он.

В ночь на 26 октября Израиль начал наносить удары по Ирану. Таким образом еврейское государство ответило на массированную атаку со стороны Исламской Республики, которая произошла 1 октября.

Как рассказали в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), целями стали иранские предприятия по изготовлению ракет. Военные решили нанести удары по этим объектам, так как выпускаемые ими снаряды представляют прямую угрозу для страны.

По информации газеты The Jerusalem Post, еврейское государство задействовало в операции более 100 самолетов. Но иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник опровергло эти данные, заявив о попытке Израиля «преувеличить масштабы своей слабой атаки».

Ранее в посольстве РФ в Иране описали обстановку в столице республики после атаки Израиля.

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Конфликт Ирана и Израиля
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