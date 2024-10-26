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Лидеры оппозиции проголосовали на выборах в Грузии

На парламентских выборах в Грузии проголосовали лидеры оппозиционных партий

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Irakli Gedenidze/Reuters

Лидеры оппозиционных партий проголосовали на парламентских выборах в Грузии. Об этом сообщает РИА Новости.

Думаю, мы все поддерживаем европейскую интеграцию… сегодняшний день решающий, который решит то, как мы будем жить следующие десятилетия», — сказал журналистам лидер партии «Стратегия Агмашенебели», входящей в объединение «Единство — Национальное движение», Георгий Вашадзе.

Член партии «Коалиция за перемены» Зураб Гирчи Джапаридзе после голосования выразил надежду на то, что грузины сделают правильный выбор, который приведет Грузию в Евросоюз и НАТО.

По словам лидера партии «Гахария — за Грузию» Георгий Гахария, нужно сделать все, чтобы вернуть страну «на нормальный, демократический, свободный, справедливый, европейский путь развития». Это выбор не только нынешнего поколения, но и «выбор наших предков и детей», подчеркнул политик.

Избирательные участки в Грузии открылись утром 26 октября. Голосование продлится с 08:00 (07:00 мск) до 20:00 (19:00 мск).

Газета Financial Times писала, что столкновения и беспорядки в стране после выборов «почти неизбежны», поскольку и правительство, и оппозиция рассчитывают на победу.

Ранее президент Грузии допустила, что ее могут посадить в тюрьму после выборов.

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