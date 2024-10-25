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Грузию предупредили о риске беспорядков после выборов

FT: столкновения и беспорядки после выборов в Грузии почти неизбежны

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«Газета.Ru»

Столкновения и беспорядки в Грузии после парламентских выборов «почти неизбежны», поскольку как правительство, так и оппозиция рассчитывают на победу. Об этом пишет британское издание Financial Times.

«И правительство, и оппозиционный альянс заявляют, что находятся на пути к победе, что делает столкновение из-за результата почти неизбежным», — говорится в сообщении издания.

До этого президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что если правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» победит на предстоящих парламентских выборах, то ее могут посадить в тюрьму. Так президент ответила на вопрос журналиста, который попросил ее предположить, что будет, если правящая партия победит и реализует свой план по запрету и привлечению к суду оппозиции.

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что Россия не сможет повлиять на парламентские выборы в Грузии.

Выборы в Грузии намечены на 26 октября. В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» называют голосование крайне важным для страны. С точки зрения властей, грузины будут делать выбор между превращением страны в полигон и миром. При этом президент республики Саломе Зурабишвили и оппозиция обвиняют «Грузинскую мечту» в «пророссийской политике». По их версии, выборы будут референдумом за ЕС или Россию.

Ранее в Грузии вспомнили, как Запад предлагал повоевать с Россией «три-четыре дня».

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