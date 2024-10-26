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В Грузии начались парламентские выборы

В Грузии открылись избирательные участки на парламентских выборах

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РИА Новости

В Грузии открылись избирательные участки на парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС.

Голосование продлится с 08:00 по местному времени (07:00 мск) до 20:00 (19:00 мск). Люди смогут проголосовать на 3 111 участках, 67 из которых находятся за рубежом. Всего зарегистрировано около 3,5 млн избирателей.

В парламентских выборах могут принять участие свыше 95 тысяч граждан Грузии, проживающих за пределами страны, что является рекордным показателем. Нынешние выборы — первые с использованием электронных урн, которые установлены на 74% участков, которые охватят почти 90% избирателей. Помимо устройств, считывающих голоса с бюллетеней, будет использована технология верификации избирателей.

Ожидается, что первые результаты голосования Центральная избирательная комиссия начнет публиковать в течение двух часов после закрытия участков. Сразу по окончании выборов местные телеканалы намерены сообщить результаты экзитполов.

25 октября британское издание Financial Times писало, что столкновения и беспорядки в Грузии после парламентских выборов «почти неизбежны», поскольку и правительство, и оппозиция рассчитывают на победу.

В правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» нынешние выборы назвали крайне важными для страны. С точки зрения властей, люди будут выбирать между миром и превращением Грузии в полигон. При этом президент республики Саломе Зурабишвили и оппозиция обвиняют «Грузинскую мечту» в «пророссийской политике». По их версии, выборы будут референдумом за Евросоюз или Россию.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили сделала заявление о планах госпереворота.

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