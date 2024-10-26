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В Польше удивились словам Лукашенко о Крыме

Do Rzeczy: Лукашенко сделал «удивительные» заявления о Крыме и отношениях с РФ

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Shamil Zhumatov/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал «удивительные» заявления в интервью российскому СМИ на полях саммита БРИКС касательно взаимоотношений с Россией и принадлежности Крыма, пишет польский портал Do Rzeczy.

По оценке издания, Лукашенко признал, что Крым «де-юре не является российским».

Кроме того, говорится в тексте, белорусский лидер заявил, что вопрос о вхождении Белоруссии в состав Российской Федерации никогда не стоял, поскольку это невозможно и невыполнимо, а последствия подобных действий могут привести к войне.

До этого Александр Лукашенко заявил о своей готовности посетить Крым, хотя конкретные сроки поездки он не указал.

«В Крым? (...) Ну если надо поехать, поеду. Я человек решительный. Ну а какая необходимость мне сегодня или вчера была ехать в Крым? Я свою позицию обозначил в самом начале, что де-факто Крым — российский, де-юре — нет», — сказал Лукашенко.

Он также не исключил, что кто-то в высоких кругах российской власти хотел бы присоединения Белоруссии к РФ. По его словам, таким чиновникам, которым «неймется», нужно выбросить эту мысль из головы.

Ранее Лукашенко объяснил, почему у Путина нет задачи завоевать Украину.

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