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Украина пока не получит от ЕС $50 млрд

Мишель заявил, что Евросоюз пока не смог утвердить кредит Украине на $50 млрд

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Global Look Press

Европейский союз пока не смог утвердить выделение кредита Украине в размере $50 млрд с использованием доходов от замороженных активов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Европейского совета Шарля Мишеля.

«В G7 мы пообещали выделить Украине еще $50 млрд. Я уверен, что в ближайшие недели мы примем важные решения, чтобы предоставить этот пакет помощи Украине», — заявил Мишель на итоговой пресс-конференции саммита ЕС.

Слова главы Евросовета прокомментировала также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая выразила надежду на то, что ЕС сможет передать первые транши из этой суммы до конца года.

До этого глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС разработал юридический механизм, чтобы обойти вето Венгрии на покупку западными странами оружия для Украины за счет прибыли от российских замороженных активов за рубежом.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал завершение конфликта на Украине в числе важнейших пунктов начинающегося 1 июля председательства его страны в Совете ЕС.

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