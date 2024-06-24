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ЕС нашел лазейку для обхода вето Венгрии на закупку оружия для ВСУ

Боррель: у ЕС есть механизм, чтобы обойти вето Венгрии на покупку оружия для ВСУ

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The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

ЕС разработал юридический механизм, чтобы обойти вето Венгрии на покупку западными странами оружия для Украины за счет прибыли от российских замороженных активов за рубежом. Об этом в беседе с британским изданием Financial Times заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он отметил, что такой «обходной путь» был «сложным, как и любое юридическое решение, но он оказался рабочим».

Как отмечает Financial Times, этот юридический механизм в перспективе может «расчистить путь» для того, чтобы страны G7 в этом году предоставили Украине кредит в размере $50 млрд. Согласно плану G7, прибыль, полученная от замороженных активов России со следующего года, будет направлена на погашение кредита.

Отмечается, что «юридический обходной путь» будет обсуждаться министрами иностранных дел ЕС 24 июня.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал завершение конфликта на Украине в числе важнейших пунктов начинающегося 1 июля председательства его страны в Совете ЕС.

Ранее в Совфеде оценили позицию Орбана по отправке миссии НАТО на Украину.

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