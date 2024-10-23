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В Госдуме предрекли важные события в зоне СВО в ноябре

Депутат Швыткин предрек важные события для России в зоне СВО в ноябре

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Ряд важных для России событий может произойти в зоне СВО в ноябре. С такой оценкой ситуации на Украине выступил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру».

«Один из решающих этапов специальной военной операции (СВО) будет определяться в том числе ноябрем», — отметил депутат.

По оценке Швыткина, важные события в зоне СВО в ноябре будут в первую очередь связаны с действиями ВСУ на территории Курской области и постепенным наступлением российской армии в регионе.

ВСУ уже в октябре осознали ослабление своих позиций в Курской области, добавил депутат.

До этого командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ноябрь текущего года станет решающим месяцем для российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

Он обратил внимание, что в настоящее время Вооруженные силы РФ продвигаются на всех направлениях фронта. При этом оборона украинских войск «трещит по швам».

18 октября президент РФ Владимир Путин провел встречу с руководителями СМИ из стран — членов БРИКС. В ходе беседы глава государства призвал не загадывать сроков завершения СВО. Он уточнил, что определять какие-либо даты было бы контрпродуктивно.

Ранее Алаудинов дал прогнозы об окончании СВО на основе Священного Писания.

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